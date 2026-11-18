Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 277,17 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'286 Punkten steht. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 275,69 USD nach. Bei 276,43 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 174'575 Johnson Johnson-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (290,20 USD) erklomm das Papier am 17.11.2026. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 4,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 198,66 USD erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 39,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 5,14 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Johnson Johnson liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Johnson Johnson am 26.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,11 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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