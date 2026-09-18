Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Freitagabend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 270,98 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'658 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 271,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 269,45 USD. Bisher wurden heute 1'733'334 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 173,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 5,14 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 25.32 Mrd. USD gegenüber 23.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 19.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,53 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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