Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 267,70 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'583 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 267,20 USD. Mit einem Wert von 269,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'551'994 Johnson Johnson-Aktien.

Bei einem Wert von 281,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Gewinne von 4,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 173,39 USD fiel das Papier am 20.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 35,23 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,38 USD. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 23.74 Mrd. USD eingefahren.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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