Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’726 -0.1%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9440 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’383 1.0%  Bitcoin 66’667 5.8%  Dollar 0.8222 -0.2%  Öl 103.6 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Bitcoin-Gold-Korrelation auf hohem Niveau: Was Anleger daraus ableiten können
SHIBA INU: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Suche...
ETF Sparplan

Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson wird am Nachmittag ausgebremst

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 267,70 USD abwärts.

Johnson & Johnson
221.74 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 267,70 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'583 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 267,20 USD. Mit einem Wert von 269,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'551'994 Johnson Johnson-Aktien.

Bei einem Wert von 281,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Gewinne von 4,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 173,39 USD fiel das Papier am 20.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 35,23 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,38 USD. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 23.74 Mrd. USD eingefahren.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingebracht

US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Johnson & Johnson

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Johnson & Johnson

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

19:06 Logo WHS AMD greift NVIDIA an: OpenAI, Anthropic & 107 % Wachstum
09:15 SG-Marktüberblick: 18.09.2026
08:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
17.09.26 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’419.11 19.37 S9B1DU
Short 14’704.10 13.95 SGQBEU
Short 15’246.88 9.00 SYBKYU
SMI-Kurs: 13’786.72 18.09.2026 17:31:17
Long 13’261.16 19.64 SPBO2U
Long 12’949.21 13.61 SXEBDU
Long 12’402.16 8.91 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Roche-Aktie tiefer: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Goldpreis reagiert auf US-Leitzinsentscheid: Fed signalisiert weiteren Zinsschritt
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 38/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 38/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.