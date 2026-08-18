Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend höher

Das Papier von Johnson Johnson legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 270,12 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'377 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 271,71 USD. Bei 267,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 508'001 Aktien.

Bei 274,90 USD markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 1,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2025 bei 173,39 USD. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 55,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2025 mit 5,14 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,38 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 25.32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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