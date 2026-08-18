Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 269,29 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'417 Punkten tendiert. Die Johnson Johnson-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 271,35 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 267,67 USD. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 273'554 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 274,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,08 Prozent hinzugewinnen. Am 20.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,61 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,38 USD. Johnson Johnson veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.32 Mrd. USD – ein Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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