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17.11.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 278,65 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 278,65 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'767 Punkten notiert. Bei 277,66 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 278,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 408'298 Johnson Johnson-Aktien.
Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 290,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 4,14 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 195,91 USD ab. Abschläge von 29,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,34 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 13.10.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson 25.40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 25.01.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,11 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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