Die Johnson Johnson-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 280,28 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'229 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Johnson Johnson-Aktie bei 277,66 USD. Bei 278,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 225'609 Johnson Johnson-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (290,20 USD) erklomm das Papier am 16.11.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,54 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 195,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 30,10 Prozent sinken.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,34 USD ausgeschüttet werden. Am 13.10.2026 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Johnson Johnson mit 2,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,87 Prozent auf 25.40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 25.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,11 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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