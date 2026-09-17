Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gewinnt am Nachmittag

Das Papier von Johnson Johnson legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 268,20 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'785 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Johnson Johnson-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 269,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 268,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 121'394 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Bei 281,00 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,77 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 173,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 35,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,38 USD ausgeschüttet werden. Johnson Johnson gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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