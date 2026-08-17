Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend mit positiven Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 262,57 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'486 Punkten steht. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 264,22 USD zu. Bei 258,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 354'763 Johnson Johnson-Aktien.

Bei einem Wert von 274,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 4,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 173,39 USD fiel das Papier am 20.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 33,96 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,14 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,38 USD belaufen. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,27 USD gegenüber 2,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 25.32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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