Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 261,74 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'563 Punkten liegt. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 262,16 USD zu. Bei 258,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 181'539 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 274,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 4,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 173,39 USD. Dieser Wert wurde am 20.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,38 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,59 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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