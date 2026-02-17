Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson tendiert am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Zum Vortag unverändert notierte die Johnson Johnson-Aktie um 20:26 Uhr im New York-Handel bei 243,69 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'647 Punkten steht. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 244,44 USD zu. Die Johnson Johnson-Aktie gab in der Spitze bis auf 241,95 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 243,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 854'644 Johnson Johnson-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 246,32 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 142,42 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 41,56 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,31 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 21.01.2026. Das EPS wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,41 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Johnson Johnson am 14.04.2026 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 20.04.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,57 USD je Johnson Johnson-Aktie.

