Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Johnson Johnson-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 283,74 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'624 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 290,20 USD. Die Johnson Johnson-Aktie sank bis auf 283,68 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 289,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 482'858 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (290,20 USD) erklomm das Papier am 16.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 2,23 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.11.2025 Kursverluste bis auf 193,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 31,71 Prozent sinken.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,14 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,34 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 13.10.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent auf 25.40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 25.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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