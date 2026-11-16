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16.11.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Zuletzt sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 287,35 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 287,35 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'968 Punkten notiert. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 290,20 USD an. Mit einem Wert von 289,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 283'010 Johnson Johnson-Aktien.
Am 16.11.2026 markierte das Papier bei 290,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 0,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.11.2025 bei 193,76 USD. Abschläge von 32,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,14 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,34 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 13.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.40 Mrd. USD im Vergleich zu 23.99 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 25.01.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,11 USD je Johnson Johnson-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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