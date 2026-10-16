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16.10.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gewinnt am Abend

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gewinnt am Abend

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Johnson Johnson legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 255,37 USD.

Johnson & Johnson
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Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'886 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 257,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,52 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 699'315 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 281,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Bei 184,67 USD fiel das Papier am 30.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,69 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,34 USD ausgeschüttet werden. Am 13.10.2026 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 25.40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,86 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 19.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,16 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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