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Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

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16.09.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 267,75 USD.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 267,75 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'031 Punkten steht. In der Spitze gewann die Johnson Johnson-Aktie bis auf 268,50 USD. Bei 266,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 266'040 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,00 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 4,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2025 (173,39 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 35,24 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,38 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 5,14 USD je Wertpapier. Johnson Johnson gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 2,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 25.32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 11,53 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
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