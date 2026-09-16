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Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

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16.09.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 266,71 USD.

Johnson & Johnson
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Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 266,71 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'894 Punkten steht. Bei 266,46 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 266,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119'820 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2026 auf bis zu 281,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 173,39 USD fiel das Papier am 20.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,14 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,38 USD. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD gegenüber 2,29 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 25.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD umgesetzt.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Johnson & Johnson am 16.09.2026

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