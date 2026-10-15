Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 260,02 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'923 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Johnson Johnson-Aktie bis auf 262,25 USD. Mit einem Wert von 257,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 377'913 Stück gehandelt.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 281,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 184,67 USD. Mit Abgaben von 28,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,34 USD je Johnson Johnson-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 13.10.2026. Johnson Johnson hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 25.40 Mrd. USD gegenüber 23.99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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