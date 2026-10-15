Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’302 1.2%  SPI 20’182 1.1%  Dow 52’062 0.9%  DAX 25’331 0.1%  Euro 0.9292 -0.3%  EStoxx50 6’156 -0.6%  Gold 4’159 1.3%  Bitcoin 67’685 -0.3%  Dollar 0.8292 -0.7%  Öl 105.5 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Snap-Aktie stabil: Gericht sieht Rechtsverstösse beim Messengerdienst Snapchat
Alphabet-Aktie höher: YouTube kennzeichnet fortan KI-Musik
OpenAI-Aktie: Acht US-Bundesstaaten reichen Klage ein
Nach Studienrückschlägen: Ist die BioNTech-Aktie jetzt zu billig? Moderna liefert den Härtetest
Tesla-Aktie gibt ab: Werksausbau in Grünheide vorangetrieben
Suche...
ETF Sparplan

Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 260,02 USD.

Johnson & Johnson
214.50 CHF 1.45%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 260,02 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'923 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Johnson Johnson-Aktie bis auf 262,25 USD. Mit einem Wert von 257,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 377'913 Stück gehandelt.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 281,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 184,67 USD. Mit Abgaben von 28,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,34 USD je Johnson Johnson-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 13.10.2026. Johnson Johnson hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 25.40 Mrd. USD gegenüber 23.99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Johnson & Johnson-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - Rückstellungen für Rechtsvergleich belasten

S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt


Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Johnson & Johnson

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten