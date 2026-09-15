Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend in Rot

Die Johnson Johnson-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 265,52 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'020 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 260,71 USD aus. Bei 265,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 345'170 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,00 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 173,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 34,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,38 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 5,14 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 2,29 USD in den Büchern gestanden. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Johnson Johnson wird am 13.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Johnson Johnson.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,53 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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