Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 261,98 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'913 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 260,71 USD. Mit einem Wert von 265,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 231'702 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Bei 281,00 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Johnson Johnson-Aktie 7,26 Prozent zulegen. Am 20.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 173,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,14 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,38 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 15.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ein EPS von 2,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 25.32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 präsentieren. Johnson Johnson dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,53 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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