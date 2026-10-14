Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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14.10.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend mit Aufschlag
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 253,34 USD nach oben.
Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 253,34 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'443 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Johnson Johnson-Aktie bis auf 253,42 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 248,90 USD. Bisher wurden via New York 720'480 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 10,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 184,67 USD. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 37,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,14 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,34 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 13.10.2026 vor. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,29 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.40 Mrd. USD – ein Plus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Johnson Johnson am 26.01.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,21 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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