Johnson Johnson Aktie News: Anleger schicken Johnson Johnson am Abend ins Plus

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 267,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'454 Punkten tendiert. Bei 271,45 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 271,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 250'770 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 4,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 173,39 USD. Mit Abgaben von 35,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,38 USD. Am 15.07.2026 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,27 USD, nach 2,29 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.32 Mrd. USD – ein Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,55 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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