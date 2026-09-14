Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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14.09.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Montagnachmittag höher
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 268,74 USD zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 268,74 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'315 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 271,45 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,00 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140'616 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 281,00 USD. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 4,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2025 (173,39 USD). Mit Abgaben von 35,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,38 USD aus. Am 15.07.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.74 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 präsentieren. Am 19.10.2027 wird Johnson Johnson schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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