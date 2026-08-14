Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend mit Kursverlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 261,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'780 Punkten steht. Die Johnson Johnson-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 259,26 USD ab. Bei 260,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 228'958 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 274,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 172,77 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 51,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 5,14 USD aus. Johnson Johnson veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD gegenüber 2,29 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson 25.32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 11,59 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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