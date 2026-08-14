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14.08.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson büsst am Freitagnachmittag ein

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson büsst am Freitagnachmittag ein

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 261,02 USD.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 261,02 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'817 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 259,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 99'220 Johnson Johnson-Aktien.

Am 29.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 274,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,32 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 172,77 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2025 mit 5,14 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,38 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,27 USD, nach 2,29 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 20.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
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