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13.11.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson steigt am Freitagabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 286,47 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 286,47 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Johnson Johnson-Aktie sogar auf 288,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 305'657 Johnson Johnson-Aktien.
Bei einem Wert von 288,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2026). 0,57 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 193,51 USD fiel das Papier am 14.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 48,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,14 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,34 USD. Johnson Johnson gewährte am 13.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.40 Mrd. USD ausgewiesen.
Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,11 USD je Johnson Johnson-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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