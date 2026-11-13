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13.11.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag im Plus

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 285,86 USD zu.

Johnson & Johnson
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Um 16:28 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 285,86 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'065 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 286,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 285,00 USD. Bisher wurden heute 145'011 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2026 bei 286,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 193,51 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 47,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,34 USD aus. Johnson Johnson liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Johnson Johnson am 26.01.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.01.2028.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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