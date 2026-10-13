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13.10.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend im Tiefenrausch

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend im Tiefenrausch

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 247,06 USD abwärts.

Johnson & Johnson
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Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 6,3 Prozent auf 247,06 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'695 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 245,22 USD aus. Mit einem Wert von 253,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'069'263 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,00 USD) erklomm das Papier am 03.09.2026. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 12,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 184,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 25,25 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,14 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,34 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 15.07.2026. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,29 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 19.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 11,19 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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