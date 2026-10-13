Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 250,65 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'890 Punkten notiert. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 249,80 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 253,90 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 439'958 Stück gehandelt.

Am 03.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 12,11 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 184,67 USD. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 35,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,34 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 5,14 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Johnson Johnson veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.32 Mrd. USD im Vergleich zu 23.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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