Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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13.08.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 259,93 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 259,93 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 54'040 Punkten notiert. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 259,67 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 262,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 129'014 Johnson Johnson-Aktien.
Am 29.07.2026 markierte das Papier bei 274,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 172,74 USD am 14.08.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 33,54 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,38 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 5,14 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 15.07.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD gegenüber 2,29 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,64 Prozent auf 25.32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 11,59 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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