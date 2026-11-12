Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gewinnt am Donnerstagabend

Um 20:26 Uhr stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 284,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'486 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Johnson Johnson-Aktie bis auf 286,06 USD. Bei 284,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 482'595 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Bei 286,06 USD markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 0,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2025 bei 193,11 USD. Mit einem Kursverlust von 32,15 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,14 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,34 USD. Am 13.10.2026 lud Johnson Johnson zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.40 Mrd. USD im Vergleich zu 23.99 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 11,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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