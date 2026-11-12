Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson verteuert sich am Nachmittag

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 283,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'398 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Johnson Johnson-Aktie bis auf 285,42 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 284,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 269'813 Johnson Johnson-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 285,42 USD. Gewinne von 0,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,14 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,34 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 13.10.2026. Johnson Johnson hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 25.40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 23.99 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Johnson Johnson am 26.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.01.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,11 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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