Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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12.10.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 262,90 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 262,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'820 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 263,30 USD. Bei 261,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 288'483 Johnson Johnson-Aktien.
Am 03.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 6,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 184,67 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,76 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,34 USD aus. Am 15.07.2026 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 25.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 19.10.2027 werfen.
Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,21 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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