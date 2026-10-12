Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag auf grünem Terrain

Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'878 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 263,14 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,33 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 136'881 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 281,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 6,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 184,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 42,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,14 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,34 USD belaufen. Am 15.07.2026 lud Johnson Johnson zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD erwirtschaftet worden. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,21 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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