Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson steigt am Abend

Um 20:26 Uhr stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 260,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'808 Punkten liegt. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 261,35 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 256,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 265'397 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 274,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 5,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2025 bei 171,83 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,06 Prozent.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,38 USD je Johnson Johnson-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 15.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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