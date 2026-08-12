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Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

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12.08.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Anleger schicken Johnson Johnson am Nachmittag auf rotes Terrain

Johnson Johnson Aktie News: Anleger schicken Johnson Johnson am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 258,87 USD ab.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 258,87 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'821 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Johnson Johnson-Aktie ging bis auf 255,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 256,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121'158 Johnson Johnson-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (274,90 USD) erklomm das Papier am 29.07.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 5,83 Prozent niedriger. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 171,83 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 50,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,38 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 5,14 USD je Wertpapier. Am 15.07.2026 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,29 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.74 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,59 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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