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11.11.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Mittwochabend mit Abschlägen

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Mittwochabend mit Abschlägen

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 279,25 USD.

Johnson & Johnson
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Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 279,25 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'445 Punkten realisiert. Die Johnson Johnson-Aktie sank bis auf 276,69 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 277,93 USD. Bisher wurden heute 238'461 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.11.2026 auf bis zu 282,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,31 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 189,10 USD. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 47,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,34 USD belaufen. Am 13.10.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Johnson Johnson mit 2,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent auf 25.40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 11,11 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Johnson & Johnson am 11.11.2026

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