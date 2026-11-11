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11.11.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 277,39 USD.
Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 277,39 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'087 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Johnson Johnson-Aktie bei 276,69 USD. Mit einem Wert von 277,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 128'419 Aktien.
Bei 282,92 USD markierte der Titel am 10.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2025 bei 189,10 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 31,83 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,34 USD aus. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Johnson Johnson hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 25.01.2028 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,11 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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