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11.09.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Freitagabend mit Abschlägen

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Freitagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 265,72 USD.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 265,72 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'609 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Johnson Johnson-Aktie bis auf 265,26 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 268,03 USD. Zuletzt wechselten via New York 242'391 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 281,00 USD. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 5,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,39 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 53,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,14 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,38 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 25.32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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