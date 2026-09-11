Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 268,77 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'558 Punkten tendiert. Bei 270,22 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 268,03 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 113'581 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 4,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 173,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2025 mit 5,14 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,38 USD je Aktie ausschütten. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,29 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte Johnson Johnson die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,55 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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