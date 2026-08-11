Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend schwächer

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 259,48 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'868 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 258,46 USD. Bei 260,81 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 326'061 Johnson Johnson-Aktien.

Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 274,90 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 5,94 Prozent Luft nach oben. Bei 171,83 USD fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,38 USD aus. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,59 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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