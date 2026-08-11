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11.08.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 260,58 USD nach.

Johnson & Johnson
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Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 260,58 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'044 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 260,57 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,81 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120'514 Stück gehandelt.

Bei 274,90 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 5,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 171,83 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 34,06 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,14 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,38 USD. Am 15.07.2026 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent gesteigert.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 11,59 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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