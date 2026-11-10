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10.11.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson wird am Dienstagabend ausgebremst

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson wird am Dienstagabend ausgebremst

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 279,46 USD.

Johnson & Johnson
231.50 CHF -0.50%
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Um 20:26 Uhr ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 279,46 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'207 Punkten steht. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 279,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 282,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 419'737 Johnson Johnson-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.11.2026 auf bis zu 282,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 1,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.11.2025 (185,14 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2025 mit 5,14 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,34 USD je Aktie ausschütten. Johnson Johnson veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 25.40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 23.99 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Johnson Johnson.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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Johnson & Johnson am 10.11.2026

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