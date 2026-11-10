Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag tiefer

Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 281,22 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'150 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Johnson Johnson-Aktie bis auf 280,15 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 282,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 238'651 Johnson Johnson-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2026 bei 282,92 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,60 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,14 USD am 11.11.2025. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 51,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,34 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 13.10.2026. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Johnson Johnson mit 2,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 25.40 Mrd. USD gegenüber 23.99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert. Schätzungsweise am 25.01.2028 dürfte Johnson Johnson die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 11,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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