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10.09.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Donnerstagabend kaum bewegt

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Donnerstagabend kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Zum Vortag unverändert notierte die Johnson Johnson-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 266,83 USD.

Johnson & Johnson
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Johnson Johnson-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 266,83 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'991 Punkten notiert. Bei 271,25 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 265,77 USD. Bei 270,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 314'202 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 281,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Johnson Johnson-Aktie 5,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.09.2025 bei 173,39 USD. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 35,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,14 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,38 USD. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,27 USD. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 19.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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