Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag nahezu unverändert

Bei der Johnson Johnson-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 267,06 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'219 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 271,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 266,88 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 176'745 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2026 auf bis zu 281,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 5,22 Prozent wieder erreichen. Am 20.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 173,39 USD. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 54,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,14 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,38 USD. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 19.10.2027.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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