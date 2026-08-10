Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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10.08.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Montagabend im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 259,72 USD.
Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 259,72 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'873 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 261,57 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 259,06 USD. Bisher wurden via New York 459'543 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 274,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 34,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,14 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,38 USD aus. Am 15.07.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.32 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.74 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet.
In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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