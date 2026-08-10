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10.08.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 259,86 USD zu.

Johnson & Johnson
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Das Papier von Johnson Johnson konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 259,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'985 Punkten notiert. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 261,05 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 259,06 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 235'588 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 274,90 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,79 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 171,27 USD ab. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 51,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2025 mit 5,14 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,38 USD je Aktie ausschütten. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 25.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD umsetzen können.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 11,59 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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