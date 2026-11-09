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09.11.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Montagabend im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,5 Prozent auf 281,79 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 281,79 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'377 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 282,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 278,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 407'302 Stück.
Am 09.11.2026 markierte das Papier bei 282,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 0,29 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 185,14 USD. Dieser Wert wurde am 11.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 34,30 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,14 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,34 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 13.10.2026. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 25.40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 23.99 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Johnson Johnson am 26.01.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.01.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,11 USD je Johnson Johnson-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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