Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson reagiert am Montagnachmittag positiv

Um 16:28 Uhr stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 276,45 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'109 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 279,13 USD. Mit einem Wert von 278,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 225'959 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2026 bei 282,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 1,97 Prozent niedriger. Am 11.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,14 USD ab. Abschläge von 33,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,14 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,34 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 13.10.2026. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Johnson Johnson mit 2,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 25.40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 23.99 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Johnson Johnson am 26.01.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.01.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingefahren

Goldman Sachs bleibt bei Pharma bullish: Darum setzen die Analysten auf J&J, Eli Lilly & Merck