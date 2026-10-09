Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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09.10.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson zeigt sich am Freitagabend fester
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 260,80 USD.
Das Papier von Johnson Johnson konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 260,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'678 Punkten liegt. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 261,39 USD zu. Bei 255,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 264'568 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 281,00 USD. Gewinne von 7,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 184,67 USD erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 29,19 Prozent Luft nach unten.
Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,14 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,34 USD aus. Am 15.07.2026 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 2,29 USD in den Büchern gestanden. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 11,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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